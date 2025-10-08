La junta militar de Mali cesa a 11 oficiales por un intento fallido de golpe de Estado

Bamako, 8 oct (EFE).- La junta militar que gobierna Mali desde 2020 destituyó a once altos mandos de las Fuerzas Armadas y de seguridad, entre ellos dos generales, por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado frustrado a mediados de agosto.