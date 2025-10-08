La líder conservadora británica promete recortar impuestos y el gasto si llega al poder

Badenoch aseguró que su partido, que sufrió una derrota histórica en julio de 2024 tras 14 años de mandato, es el único "capacitado para abordar los retos de esta generación", al clausurar el congreso anual de los 'tories' en Mánchester (noroeste de Inglaterra).

La exministra, de 45 años, arremetió contra el gobernante Partido Laborista y el populista Reform UK, su principal amenaza por la derecha, antes de esbozar su proyecto político, que pasa por revocar medidas laboristas como el incremento de la contribución a la seguridad social de las empresas y nuevos derechos laborales.

Badenoch, que asumió el cargo el pasado noviembre, recordó que los pilares de su programa serán "una economía más fuerte con fronteras más fuertes".

Entre aplausos de la militancia conservadora, prometió que eliminaría el impuesto sobre la compra de vivienda, el IVA para las escuelas de pago y las tasas a los comercios, al tiempo que recortaría el gasto del Estado en pro de "una estricta disciplina fiscal".

El ahorro de 47.000 millones de libras se lograría mediante recortes en prestaciones sociales por valor de unos 23.000 millones (unos 26.500 millones de euros), ayuda exterior, vivienda pública y el funcionariado, cuya plantilla se reduciría en un 25 % (unos 132.000 empleos).

La diputada, cuyo liderazgo se cuestiona por el mal desempeño en las encuestas, dijo que introduciría una nueva "regla de oro", por la que "la mitad de ese ahorro se destinará a reducir el déficit".

El partido, que gobernó entre 2010 y 2024, busca recuperar su reputación en gestión económica después de que, en septiembre de 2022, la entonces primera ministra 'tory' Liz Truss presentara un presupuesto mal fundamentado que provocó el caos en los mercados y su dimisión un mes y medio después.

"Defiendo un Gobierno que tome menos de tu dinero y no interfiera en tu vida, donde el Estado haga menos pero lo haga mejor, en el que quienes crean riqueza sean recibidos con los brazos abiertos", dijo a los delegados al congreso, con menos asistentes que en ediciones anteriores.

Badenoch insistió en que la formación "ha aprendido de los errores" del pasado e instó a sus correligionarios a ser optimistas y unirse para combatir el avance de Reform UK de Nigel Farage, que encabeza los sondeos con un 34 % de intención de voto, frente al 22 % de Partido Laborista y un 14 % de los 'tories'.

Para frenar a la formación de Farage, los conservadores proponen endurecer la política migratoria, con la salida del Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) y la reducción del derecho de asilo, así como una revisión de los objetivos climáticos.

En caso de gobernar, aumentarán las deportaciones de inmigrantes en situación irregular a unas 150.000 al año, de 34.000 actuales, y el asilo solo se concederá en caso de persecución por Gobiernos extranjeros y se denegará a quienes lleguen a territorio británico por vías irregulares o huyan de guerras o de la discriminación.

Los inmigrantes extranjeros en situación legal, a excepción de los comunitarios con residencia permanente, quedarían excluidos de las prestaciones sociales y del acceso a la vivienda de protección oficial, dijo Badenoch, hija de padres nigerianos y criada en Nigeria.

La líder de la oposición indicó que un futuro Gobierno conservador eliminará la ley del cambio climático de 2008, que obliga al país a reducir progresivamente sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta lograr la neutralidad de carbono en 2050, con objetivos revisables cada cinco años.

Al igual que los laboristas, los conservadores afrontan el reto de mejorar su posición en las elecciones municipales parciales y autonómicas de mayo de 2026, en las que Reform UK parte como favorito, tras arrasar en otros comicios locales el pasado mayo.