La OMS eleva a 43 el número de muertos por el último brote de ébola en la RD del Congo

Hasta el 5 de octubre de 2025 se habían notificado un total de 64 casos (53 confirmados y 11 probables), incluyendo 43 fallecimientos (32 confirmados y 11 probables de personas que presentaban síntomas y vínculos epidemiológicos, pero murieron antes de poder ser sometidas a prueba) en la zona sanitaria de Bulape.

Esto sitúa la tasa de letalidad en el 67,2 % en un brote que, por ahora, se limita a Bulape (centro) y la ciudad de Diloko en el suroeste, que afecta sobre todo a mujeres (57,8 %), niños de 0 a 9 años (25 %) y adultos de 20 a 29 años (23,4 %).

También se han notificado cinco casos confirmados entre el personal sanitario, incluidos tres muertes.

“El brote de enfermedad por el virus del ébola en la RDC muestra indicios de contención, sin nuevos casos confirmados ni probables reportados desde nuestra última actualización. Sin embargo, se reportó la muerte de un neonato de tres semanas entre los casos confirmados hospitalizados”, indicó la OMS en un comunicado.

“Al 5 de octubre de 2025, han transcurrido diez días sin ningún caso nuevo reportado, lo que indica un posible control de la transmisión en las zonas afectadas”, agregó esta agencia de la ONU.

Este es el decimosexto brote de ébola declarado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976 y el primero en la provincia de Kasai desde 2008.

La estrategia de las autoridades congoleñas, con apoyo de la Unión Africana (UA) y de la OMS, contempla la vigilancia inmediata de todos los contactos directos o indirectos de los enfermos y fallecidos, así como la administración de la vacuna.

El ébola es una fiebre hemorrágica grave que se transmite por contacto directo con sangre o fluidos corporales de personas y animales infectados, con una tasa de mortalidad que, según la OMS, oscila entre el 60 % y el 80 %.