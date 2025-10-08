La ONU expresa condolencias por muertes en las protestas de Madagascar y pide diálogo

Naciones Unidas, 8 oct (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este miércoles "diálogo" y manifestó su "profunda consternación" por "la trágica pérdida de vidas y la destrucción de bienes" en Madagascar durante las protestas que azotan a ese país desde finales de septiembre.