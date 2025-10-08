La sospechosa del apuñalamiento de alcaldesa socialdemócrata alemana es su propia hija

Una portavoz de la Policía de Hagen, Ursula Schönberg, afirmó que la alcaldesa electa, Iris Stalzer, se encuentra ya fuera de peligro y tiene pronóstico favorable, después de que fuese encontrada herida con varias cuchilladas en su hogar en el día de ayer y trasladada en helicóptero al hospital en estado crítico.

Los servicios de emergencia fueron alertados por una llamada de la hija , de 17 años, de la política, que fue detenida provisionalmente junto con su hermano, de 15, puesto que desde un primer momento había indicios de un "suceso intrafamiliar de algún tipo".

Ambos menores contaban con antecedentes policiales, agregó Schönberg.

El responsable de la brigada de homicidios, Jens Rautenberg, señaló por su parte que la propia Stalzer, una vez que estuvo en condiciones de declarar tras haber sido estabilizada en el hospital, incriminó a su hija como sospechosa.

Un responsable de la Fiscalía de Hagen, Bernd Haldorn, confirmó que en base al estado actual de la investigación se parte de una disputa familiar como explicación del suceso y de que la hija es responsable del apuñalamiento.

No obstante, en principio se trataría de un delito de lesiones graves y no de uno de tentativa de homicidio, ya que no hay indicios de que la menor tuviese la intención de acabar con la vida de su madre.

Además, detalló Haldorn, todo apunta a que la joven interrumpió su ataque a Stalzer y llamó a los servicios de emergencia para que atendiesen a la política de 57 años.

Este verano Stalzer ya había sido atacada por su hija adoptiva con un cuchillo, según informaciones del semanario 'Der Spiegel'.

La política acaba de ganar la segunda vuelta de los comicios locales de la pequeña localidad del oeste de Alemania, donde se impuso con el 52,8 % de los votos al candidato conservador Fabian Haas.