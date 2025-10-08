La tormenta Jerry podría convertirse en huracán el jueves camino a las Islas de Sotavento

Miami (EE.UU.), 8 oct (EE.UU.).- La tormenta tropical Jerry continúa fortaleciéndose mientras avanza hacia las Islas de Sotavento del norte y se prevé que se convierta en huracán el jueves, según ha informado este miércoles Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.