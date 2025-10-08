La UICN debatirá en Abu Dabi que el ecocidio sea reconocido como un crimen internacional

El foro, que se prolongará hasta el 15 de octubre, reunirá a miles de participantes en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, entre otras cosas para actualizar su Lista Roja de Especies Amenazadas y definir líneas de acción en materia de áreas protegidas, financiación verde y soluciones a la emergencia climática.

Una de las 40 mociones que se presentarán en el Congreso recoge la posibilidad de reconocer el ecocidio como crimen internacional, una propuesta impulsada por juristas y organizaciones ambientales que busca equiparar la destrucción masiva de ecosistemas a delitos como el genocidio o los crímenes de guerra.

El Congreso también dedicará un espacio al debate sobre el desarrollo económico “positivo para la naturaleza” (Nature Positive), un objetivo global para la UICN que persigue frenar la pérdida de biodiversidad para 2030 y lograr una recuperación total para 2050, generando incentivos para las prácticas sostenibles, la eliminación de subsidios a prácticas dañinas para el medio ambiente y la financiación de la transición ecológica.

El programa de la reunión se estructura en tres ejes: el Foro de la Naturaleza (9–12 de octubre), espacio de debate científico y político; la Exposición (9–13), que mostrará proyectos innovadores abiertos también al público general; y la Asamblea de Miembros (13–15), máximo órgano de decisión de la UICN, donde se votarán las mociones relacionadas con biodiversidad, clima y desarrollo sostenible.

Entre los temas destacados figuran la protección de los polinizadores, el estado de conservación de sitios naturales inscritos como Patrimonio Mundial de la Unesco y las oportunidades de financiar la transición ecológica a través de inversiones sostenibles.

También se prevén debates sobre el papel de los pueblos indígenas como guardianes de ecosistemas clave y sobre las áreas marinas y terrestres que deberían ampliarse para cumplir con el compromiso internacional de proteger al menos el 30 % del planeta en 2030.

Otro de los momentos destacados será la entrega de los Premios Internacionales de Guardaparques (International Ranger Awards), organizados por la UICN y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, en colaboración con la Federación Internacional de Guardaparques.

La UICN subraya que el fortalecimiento de la figura del guardaparque es esencial para alcanzar los objetivos globales de biodiversidad, dado que estos profesionales constituyen la primera línea de defensa frente a la caza furtiva, la tala ilegal y otras presiones sobre los ecosistemas.

La organización aspira a que las decisiones de Abu Dabi contribuyan a acelerar la implementación del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, aprobado por 196 países en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad (COP15), celebrada en 2022.

Este marco establece 23 metas para 2030, entre ellas la protección efectiva del 30 % de la superficie terrestre y marina del planeta, la restauración de al menos el 30 % de los ecosistemas degradados y la reducción a la mitad del ritmo de introducción de especies invasoras.

Con más de 1.400 miembros -entre Estados, agencias gubernamentales, ONG y organizaciones de pueblos indígenas-, la UICN ejerce una notable influencia en las políticas ambientales, aunque sus resoluciones no sean jurídicamente vinculantes.

En ediciones previas, las resoluciones de la UICN han servido de base para tratados internacionales y orientado políticas nacionales en materia de conservación.

El Congreso de Abu Dabi servirá, según sus organizadores, para evaluar los avances logrados desde el último encuentro de 2021 en Marsella y para consensuar nuevas prioridades antes de la próxima Conferencia del Clima (COP30), prevista en 2026 en Brasil.