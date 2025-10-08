La Yihad Islámica y el Frente Popular palestino se unen a conversaciones de paz para Gaza

"La Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina se unen a la delegación del movimiento Hamás para las conversaciones en Sharm el Sheij", dijo la cadena, próxima a los servicios de Inteligencia egipcios, en referencia a las reuniones que acoge la ciudad balneario de Sharm el Sheij, en el sur del Sinaí.

El medio no especificó si estas dos facciones habían llegado ya a Egipto, si bien la Yihad Islámica había confirmado en un comunicado su participación en las conversaciones esta noche sobre la implementación de la propuesta de paz para la Franja de Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Una fuente cercana a las conversaciones dijo a EFE bajo condición de anonimato que Hamás había solicitado la incorporación de estas dos facciones palestinas en las reuniones de Sharm el Sheij, que esta mañana han abordado el intercambio de presos palestinos por rehenes israelíes y el cese de la guerra.

El pasado sábado, las facciones armadas palestinas, incluyendo el brazo armado de la Yihad Islámica, respaldaron la respuesta de Hamás al plan estadounidense para Gaza y pidieron que se convoque una reunión nacional urgente para definir mecanismos de gestión de la Franja.

Al Qahera News confirmó que las primeras sesiones de la jornada ya habían terminado y que continuarán de forma "ampliada" por la tarde y se extenderán durante la noche, cuando está previsto que se unan los dos grupos palestinos.

En las conversaciones de esta jornada participan los jefes de los servicios de Inteligencia de Egipto y Turquía, así como el primer ministro y jefe de la diplomacia de Catar, Mohamed bin Abdelrahmán, y un equipo negociador estadounidense encabezado por el enviado especial del mandatario republicano para Oriente Medio, Steve Witkoff.