Las aprehensiones de centroamericanos en Estados Unidos caen más del 90 % en 2025

San Salvador, 8 oct (EFE).- El número de aprehensiones en Estados Unidos de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos -ciudadanos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica- suman 20.908 en los primeros ocho meses de 2025, un 90,2 % menos que en el mismo período de 2024, según datos obtenidos por EFE este miércoles.

Por EFE
08 de octubre de 2025 - 20:45
Las cifras oficiales recabadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que las detenciones del año en curso son menores a las 213.888 computadas entre enero y agosto de 2024, con una diferencia de 192.980 casos.

Del total de personas detenidas, 2.908 provienen de El Salvador, 7.602 de Honduras y 10.398 de Guatemala, con una reducción de las cifras marcada desde enero, cuando Donald Trump asumió su segundo mandato en Estados Unidos.

En enero pasado, las aprehensiones llegaron a 10.706, mientras que en diciembre de 2024 fueron de 20.501.

El país que ha visto una mayor reducción en la detención de sus ciudadanos es Guatemala con un -90,7 %, le sigue El Salvador con un -90,3 % y Honduras con -89,4 %.

Los datos recabados por la OIM provienen de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos.

Cada año, más de 500.000 personas procedentes de estos tres países intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

