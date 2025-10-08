Las aprehensiones de centroamericanos en Estados Unidos caen más del 90 % en 2025

San Salvador, 8 oct (EFE).- El número de aprehensiones en Estados Unidos de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos -ciudadanos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica- suman 20.908 en los primeros ocho meses de 2025, un 90,2 % menos que en el mismo período de 2024, según datos obtenidos por EFE este miércoles.