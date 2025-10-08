Las familias de los rehenes en Gaza reciben el acuerdo con "emoción" y "preocupación"

Jerusalén, 9 oct (EFE).- Las familias de los rehenes cautivos en la Franja de Gaza recibieron la noticia de la firma de la primera fase del acuerdo de paz para la Franja con una mezcla de "emoción" y de "preocupación", e instaron al Gobierno de Benjamín Netanyahu a aprobarlo lo antes posible.