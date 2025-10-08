Lecornu enfila la recta final de la misión contrarreloj de encontrar pactos de estabilidad

Lecornu, que hará declaraciones esta mañana en el patio de Matignon (sede del Gobierno), puso anoche sobre la mesa la posibilidad de abrir la puerta a una suspensión de la impopular reforma de las pensiones, en víspera de que este miércoles continúe los contactos con los socialistas, y también están invitados los ecologistas y los comunistas.

La declaración de Lecornu se producirá justo antes de recibir a representantes del Partido Socialista, cuyo primer secretario, Olivier Faure, declaró a FranceInfo poco antes que había recibido una llamada del primer ministro saliente para informarle de ello sin más precisiones.

La artífice de la reforma, la exprimera ministra Elisabeth Borne, ahora ministra de Educación saliente, presentó como una vía para dar estabilidad al país la suspensión de la reforma de 2023, que ella misma aprobó sin votación parlamentaria y que retrasa la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años.

Pero modificar la reforma de las pensiones "costará cientos de millones en 2026 y miles de millones en 2027", advirtió hoy Roland Lescure, el ministro de Economía saliente en France Inter, cuyo departamento trabaja en "numerosas hipótesis" y está abierto a "hacer concesiones" siempre que puedan "financiarse" .

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lescure afirmó igualmente que no se oponía a un primer ministro de izquierdas si conseguía "una mayoría absoluta capaz de aprobar un presupuesto" e insistió en que todos los participantes en ese eventual gobierno de cohabitación "deben hacer concesiones" y todas "tienen un precio y deberán ser financiadas", insistió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También se declaró "en profundo desacuerdo" con el ex primer ministro Edouard Philippe, quien este martes pidió elecciones presidenciales anticipadas, considerando que "lo que dice es peligroso".

Philippe ahondó este miércoles en esa idea en una entrevista al diario Le Figaro en la que el candidato presidencial de Horizons sugiere que Macron organice su renuncia "con dignidad" para "salir de esta crisis". Ya sea apostando su futuro a un referéndum, como hizo en 1969 el general Charles de Gaulle, o planeando su salida después de la votación del presupuesto.

El también alcalde de Le Havre insistió en esa salida por "el bien del Estado" y consideró "curiosa" la eventual elección de un primer ministro de izquierdas, al tiempo que rechazó una nueva disolución de la Asamblea Nacional para ir a otras elecciones.

Pero Macron no mencionó la disolución durante su reunión la víspera con la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, cuya consulta previa es obligatoria antes de tomar esa decisión, según aclaró ella misma hoy en declaraciones a RTL.