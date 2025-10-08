Los museos iberoamericanos buscan cómo proteger el patrimonio ante emergencias climáticas

A este encuentro, que se celebra en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 'González Martí', museo estatal del Ministerio de Cultura, se sumará el día 10 de octubre una jornada abierta al público sobre el Patrimonio Cultural ante Emergencias, según informa el ministerio español en un comunicado.

La dana que afectó a Valencia el 29 de octubre de 2024 puso en evidencia la necesidad de reforzar las estrategias de protección del patrimonio frente a las emergencias provocadas por el cambio climático.

Por eso, en la última reunión del Consejo de Ibermuseos celebrada en Lima (Perú) el año pasado se decidió que Valencia fuese la sede del siguiente Consejo, a propuesta de la Subdirección General de Museos Estatales de España.

Esta reunión, según las fuentes, es una "cita clave" para la definición de las estrategias y políticas culturales del Programa Ibermuseos, los proyectos de cooperación e impulso de propuestas y actividades conjuntas para la comunidad museística en la región iberoamericana.

Además, en esta ocasión, el debate irá enfocado a la importancia que tiene el patrimonio en estas situaciones climáticas.

España, como Estado miembro del programa desde sus inicios, participa activamente en estas reuniones desde que la iniciativa vio la luz en 2007.

Ibermuseos es el principal programa de cooperación entre los países de América Latina, España y Portugal para impulsar las políticas públicas y profesionales de los museos.

Actualmente, está formado por 14 miembros: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, México, Perú, Portugal, la República Dominicana y Uruguay.

En el marco de la celebración del Consejo, el Ministerio de Cultura organiza este viernes la ‘Jornada Iberoamericana de Patrimonio Cultural ante Emergencias’, un encuentro abierto al público y a los profesionales del sector, que ya cuenta con más de 700 personas inscritas y que también podrá seguirse en tiempo real por internet.

Intervendrán, entre otros, representantes de museos e instituciones de Brasil, Chile, Cuba, Colombia y Portugal, todos ellos miembros del Programa Ibermuseos, que abordarán la gestión de los riesgos más recurrentes en sus territorios y las estrategias desarrolladas para afrontarlos.