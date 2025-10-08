Los seis mexicanos de la flotilla detenidos por Israel aterrizan en Ciudad de México

Ciudad de México, 8 oct (EFE).- Los seis mexicanos que integraban la Flotilla Global Sumud y que fueron detenidos durante varios días por Israel tras intentar llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, llegaron este miércoles al aeropuerto de Ciudad de México, donde fueron recibidos por el canciller Juan Ramón de la Fuente.