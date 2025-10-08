Macron expresa "alivio" por la liberación del joven ciclista de 19 años detenido en Irán

"Nuestro compatriota Lennart Monterlos finalmente está libre. Ha estado detenido en Irán desde el 16 de junio. La nación comparte su alivio y el de sus seres queridos", dijo el jefe del Estado galo, que dio las gracias a todos los que trabajaron por esta liberación.

Al mismo tiempo, pidió que sean puestos en libertad "de inmediato" los franceses Cécile Kohler y Jacques Paris, "quienes siguen detenidos arbitrariamente en condiciones inhumanas en Irán" desde hace más de tres años.

En los mismo términos se expresó también en redes sociales el ministro francés de Asuntos Exteriores en funciones, Jean-Noël Barrot.

"¡Lennart Monterlos es libre! Al traerlo de regreso a Francia después de su detención en Irán, los funcionarios de la Embajada y del Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores han honrado una vez más su misión: proteger a los franceses, dondequiera que estén. No me olvido de Cécile Kohler ni de Jacques Paris, cuya liberación inmediata exigimos", dijo Barrot.

El joven francés fue absuelto el lunes en Teherán de los cargos de "espionaje" de los que había sido acusado.

Las autoridades de Teherán no habían justificado oficialmente en ningún momento la acusación desde su detención, el 16 de junio en Bandar-Abás, en el sur de Irán, hace casi cuatro meses.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghtchi, solo declaró en julio que había "cometido un delito ", sin especificar cuál.

La decisión de absolver al joven se produce mientras Francia aún espera la liberación de Cécile Kohler y Jacques Paris, arrestados el 7 de mayo de 2022, el último día de un viaje turístico por Irán.

Los dos sindicalistas están acusados ​​de espiar para Israel y desde entonces han permanecido como "rehenes de Estado" en Teherán, según las autoridades francesas.

Ambos se enfrentan a una posible condena a la pena de muerte y Francia presentó una demanda contra Teherán ante la Corte Internacional de Justicia en mayo. El 25 de septiembre pasado, la corte anunció el sobreseimiento del caso a petición de Francia.

Su liberación está condicionada, según Teherán, a la de la ciudadana iraní Mahdieh Esfandiari, detenida en Francia en febrero por promover -según la Justicia francesa- el terrorismo en redes sociales.

Irán ha solicitado reiteradamente su liberación, argumentando que su detención es injusta.