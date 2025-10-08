Milei felicita a Trump por acuerdo de paz para Gaza y dice que merece el Nobel de la Paz

Buenos Aires, 8 oct (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó este miércoles a Donald Trump "por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás" y consideró que el mandatario estadounidense merece el premio Nobel de la Paz.