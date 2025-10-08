Ministra española viaja el sábado a Jordania para reconocer el trabajo de la UNRWA

El viaje se prolongará hasta el martes y tiene como objetivo mostrar el compromiso de la ministra y el departamento que dirige con esta organización de la ONU, a la que el Gobierno ha aumentado la financiación, y visibilizar la situación de las personas exiliadas de Palestina, entre otros objetivos.

La agenda de la ministra incluye varios encuentros y reuniones con el personal de la UNRWA, entre ellos con el director o la comisionada general adjunta, Olaf Becker y Natalie Boucly, respectivamente.

Está previsto que Sira Rego, de padre palestino, visite el domingo los almacenes de ayuda humanitaria de UNRWA destinada a la población palestina y actualmente bloqueada por Israel, según avanzaron fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.

El lunes visitará el campo de refugiados de Jerash, donde mantendrá un encuentro con el Parlamento Estudiantil de la UNRWA y con el equipo médico del campo, entre otros. Asimismo, visitará el centro Makani de atención a la infancia, gestionado por UNICEF.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La agenda también incluye sendos encuentros la ministra de Desarrollo Social de Jordania, Wafaa Bani Mustafa, y con el ministro de Juventud de Jordania, Mohammad Salameh Al Nabulsi.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este viaje se enmarca en el reconocimiento que ha hecho la ministra en reiteradas ocasiones a la labor de la UNRWA y otras entidades, "permanentemente señaladas por el Gobierno de Israel por el mero hecho de intentar hacer llegar ayuda al pueblo palestino, como lo han intentado varias flotillas durante los dos años de genocidio en Gaza, entre ellas la Global Summud", según fuentes del Ministerio.

El mes pasado, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, anunció que se prohibía la entrada a Israel de Rego y de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una medida que tuvo implicaciones personales para la titular de Juventud e Infancia, quien explicó en una entrevista que no iba a poder visitar Cisjordania, donde vive toda su familia paterna.