Netanyahu niega que la Casa Blanca redactara su llamada de disculpa con Catar

"Esta es una noticia falsa. Las palabras del primer ministro Netanyahu en su conversación con el primer ministro de Catar fueron determinadas por el primer ministro (israelí) en consulta únicamente con su equipo profesional", recogió un comunicado difundido por la oficina de Netanyahu.

Según Politico, Netanyahu reprodujo en la llamada "una disculpa redactada por la Casa Blanca con la colaboración de Catar", citando a tres personas familiares con la llamada.

Además, la revista asegura que "un poderoso interlocutor catarí y aliado cercano del primer ministro" de Catar estuvo presente en el Despacho Oval durante la llamada para "garantizar que Netanyahu no se desviara públicamente de la versión de los hechos elaborada por la Casa Blanca".

La oficina de Netanyahu también rechazó que este funcionario llegara a entrar en contacto con el equipo israelí, si bien reconoció que "estuvo presente durante la conversación por invitación del equipo estadounidense", sin dar más detalles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El 29 de septiembre, durante su encuentro con Donald Trump, Netanyahu llamó a su homólogo catarí para disculparse por el ataque israelí en Doha contra la delegación negociadora del grupo islamista Hamás en este país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Poco después ese mismo día, Trump anunció su propuesta de acuerdo de alto el fuego para Gaza en 20 puntos, aceptados por Netanyahu.

El ataque contra la capital catarí del 9 de septiembre acabó con cinco miembros de Hamás, ninguno parte del equipo negociador, aunque uno de ellos era el hijo del líder de la delegación, Jalil Al Haya. También mató a un agente de seguridad catarí.

Entonces, Catar calificó el ataque como un acto de "agresión" y de "terrorismo de Estado".