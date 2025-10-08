Niegan vínculo indirecto del cantante Anuel AA con un tiroteo al Coliseo de Puerto Rico

"Estas afirmaciones erróneas no solo distorsionan la realidad, sino que también afectan directamente la imagen y la reputación de un artista que ha llevado el nombre de Puerto Rico a lo más alto a nivel mundial", expresó el equipo de trabajo de Anuel AA en un comunicado difundido en la noche del martes.

La opinión de los representantes de Anuel AA se dan cuatro días después de que el viernes pasado seis enmascarados atacaron con más de 150 disparos la principal sala de espectáculos de Puerto Rico, donde el artista participaría en un juego de celebridades.

No fue la primera vez que desconocidos atacaron a tiros el estadio; en 2019, ocurrió un hecho similar pocas horas después de que Anuel AA participara en la tercera de las diez funciones que ofreció Daddy Yankee como parte de su gira.

Ante ello, las autoridades investigan si ambos sucesos se correlacionan con el artista urbano.

"Anuel AA siempre ha representado con orgullo a Puerto Rico en cada escenario global, y su intención sigue siendo compartir su música, su arte y, en esta ocasión, su amor por el deporte con el pueblo", afirmaron los representantes de Anuel AA.

"Lamentamos la manera en que se manejó la situación del evento deportivo este fin de semana, ya que esto generó una gran confusión pública e inculpó injustamente al artista por un desafortunado incidente", agregaron.

A su vez, reiteraron "que lo más importante para Anuel AA y su equipo es la seguridad pública y la seguridad del artista sobre todas las cosas".

"Nuestro principal objetivo este fin de semana fue reforzar el mensaje de unión a través de la cultura, la música, las artes y el deporte", enfatizó.

Ante ello, aseguraron que "nuestro artista continúa representando a su isla en el mundo entero, y su compromiso con los fans puertorriqueños sigue firme, sin verse afectado por decisiones influenciadas por la desinformación".

Por su parte, Jorge Pérez, director ejecutivo de Discover Puerto Rico y asesor estratégico, aseguró el lunes pasado que no recomendaría la presencia de Anuel AA en el Coliseo de Puerto Rico tras el incidente del pasado viernes.

"Es la segunda vez que ocurre un incidente similar con este artista. Después de esta segunda ocasión y según la información, aparentemente el mensaje era para él. Pero si alguien me pregunta, yo como asesor estratégico, pensaría que no se debería permitir" su presentación en el Coliseo, dijo Pérez a la emisora Magic 97.3.