No hay pruebas de que Nayib Bukele haya dicho que "nadie es inocente en Gaza"

Usuarios en redes sociales como X, Facebook, Instagram y YouTube comparten una imagen del presidente salvadoreño acompañada de un texto con supuestas declaraciones atribuidas a él, enumeradas del 1 al 7.

En el primero de los puntos se lee "nadie es inocente en Gaza". Posteriormente, según los mensajes, Bukele asegura que "los palestinos mayoritariamente apoyan al terrorismo" y que "no existen civiles en Gaza".

Además, según las publicaciones, Bukele habría negado que Palestina haya existido como estado y considera que los palestinos siempre fueron jordanos, así como que varias generaciones han visto cómo se les lavaba el cerebro.

HECHOS: Al contrario de lo que se afirma en los mensajes, no hay constancia de que el presidente El Salvador, de ascendencia palestina, haya realizado estas afirmaciones en sus redes sociales. Tampoco se han encontrado en medios de comunicación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una búsqueda de las palabras atribuidas a Bukele en páginas de medios de comunicación nacionales e internacionales no devuelven resultados que permitan confirmar que su autor sea el mandatario salvadoreño.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tampoco se han encontrado publicaciones que coincidan con las supuestas afirmaciones de Bukele en el rastreo de sus redes sociales.

La búsqueda sí ha revelado que Bukele publicó en su cuenta en X un mensaje relacionado con el ataque terrorista del 7 de octubre en el que Hamás mató a unas 1.200 personas, la mayoría civiles, y se llevó secuestrados a Gaza a unos 250 rehenes.

En la publicación, fechada un día después del ataque, Bukele reconoce su ascendencia palestina y afirma que el grupo Hamás "no representa a los palestinos" y que lo mejor que les podría pasar es que "Hamás desaparezca por completo". El contenido de la publicación apareció en medios de comunicación, entre ellos la Agencia EFE.

En cuanto a la afirmación "no hay inocentes en Gaza", la búsqueda ha revelado que forma parte de una campaña promovida por el Gobierno israelí a través de un video publicado en sus redes sociales, como informó la televisión estadounidense ABC.

La grabación, compuesta de imágenes relacionadas con los ataques de Hamás del 7 de octubre, fue compartida por otros usuarios. En un momento del video se ve un texto que dice "no hay civiles inocentes allí".

Además, aparecen extractos de una entrevista en la que una joven israelí liberada de su cautiverio asegura que civiles gazatíes participaron en el ataque de Hamás y ayudaron a retener a los rehenes en los meses posteriores.

En resumen, es falso que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, haya asegurado, entre otras afirmaciones, que "no hay inocentes en Gaza" o que "los palestinos apoyan mayoritariamente al terrorismo".

La búsqueda en medios de comunicación y redes sociales del mandatario muestra que no hay rastro de que Bukele hiciera esas declaraciones.