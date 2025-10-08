Obispos de Honduras piden votar conscientemente y respetar voluntad ciudadana en las urnas

"Estos valores profundos de amor a Honduras, unidad y servicio nos deben inspirar al momento de ejercer el derecho al voto el próximo 30 de noviembre. Por este motivo, hacemos un llamado a la población a involucrarse, conocer a profundidad las propuestas de los candidatos y partidos, y salir a votar conscientemente. Así construiremos una democracia sólida, plural y representativa", indicaron los obispos hondureños en un comunicado.

Además, enfatizaron que no se trata de votar por "costumbre o por emociones momentáneas”, sino de "analizar, contrastar y decidir con responsabilidad" pensando en el futuro del país y en el bienestar colectivo.

La Conferencia Episcopal subrayó la importancia de "respetar la voluntad" legítimamente expresada en las urnas por la ciudadanía tras la proclamación oficial de los resultados de los comicios, y exhortó a la sociedad a pedir a Dios "sabiduría" para elegir al candidato "con más aptitud".

Señaló, además, que todos están "llamados a servir decidida y desinteresadamente", y resaltó que las autoridades de Honduras tienen "la noble responsabilidad de administrar honesta y eficientemente los bienes que son del pueblo y para el pueblo de Honduras".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Más de 6,5 millones de hondureños están llamados a votar en las elecciones generales, un proceso marcado por un clima de descalificaciones, intolerancia y discursos de odio tanto del gobierno como de la oposición.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En los comicios, los hondureños elegirán al presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano. La persona que resulte electa sucederá a Xiomara Castro, cuyo mandato concluirá el 27 de enero de 2026.

La CEH precisó que el amor es el "valor humano más alto" y que debe traducirse en acciones concretas para "superar tantas barreras" que separan a la sociedad hondureña.

Los obispos sostienen que sólo mediante la colaboración de todos será posible alcanzar metas de desarrollo sostenible y crecimiento equitativo, y como ejemplo de ese compromiso, destacaron la Caminata de oración por la Paz, la Justicia y la Democracia, organizada con la Confraternidad Evangélica de Honduras el pasado 16 de agosto, donde constataron que "la fe y el respeto" permiten caminar juntos pese a diferencias.

También insistieron en que unidad, respeto y cooperación no implican "renunciar" a derechos ni obligaciones como ciudadanos, y abogaron por un "diálogo abierto y compromisos transparentes" orientados al bien común y rechazaron que las ambiciones particulares prevalezcan sobre el interés nacional, como camino para fomentar la concordia del país.

La CEH afirmó que, pese a las diferencias, a los hondureños los une el amor a la patria, una historia común y la "ilusión de vivir felices y juntos en una tierra bendita", pero sobre todo, porque a la mayoría de ciudadanía "nos une la fe en Jesucristo".

Sin embargo, con “sano realismo” los obispos reconocieron "con tristeza" que existen "grandes desequilibrios, corrupción, violencia y pobreza" que separan a la sociedad.

Ante ello se preguntaron: ¿Estamos avanzando hacia una mayor pérdida de institucionalidad democrática y de justicia?. Esto tiene "implicaciones profundas" para todos, por lo que hicieron un llamado a buscar "juntos soluciones con creatividad, decisión y perseverancia", erradicando las "causas de la pobreza y cualquier tipo de injusticia o violencia".