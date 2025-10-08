Organizaciones confirman dos nuevos feminicidios en Cuba y el total de 2025 se eleva a 34

Una de las víctimas es Liudmila Álvarez Coll, a quien su pareja atacó el pasado 6 de octubre en su hogar, en el municipio Manzanillo, de la provincia Granma (este), refieren las activistas.

Además, señalan que "se precisa información clara por parte de las autoridades sobre el paradero del agresor".

El otro caso que han verificado es el de Noralis Estenoz, quien murió el pasado 5 de octubre, presuntamente a manos de su expareja, en su casa del municipio La Lisa (La Habana).

"Exigimos a las autoridades que se pronuncien con respecto a la captura del agresor, que se dio a la fuga", recalcan, y piden "apoyo de la ciudadanía para completar la información sobre este caso".

Las feministas enviaron sus condolencias a los familiares y personas allegadas de las dos mujeres asesinadas.

Asimismo, reportan en el recuento anual cinco intentos de feminicidios y refieren que actualmente investigan tres casos que necesitan acceso a la investigación policial en las provincias Santiago de Cuba (este), y las centrales Villa Clara (1) y en Camagüey (1).

Estas plataformas insisten en que se declare un "estado de emergencia por violencia de género". Su labor y la difusión de estos sucesos en medios no oficiales ha contribuido a ponerlos en foco.

En el Código Penal cubano no está tipificado el feminicidio como un delito específico y tampoco es habitual el uso de los términos "feminicidio" o "crimen machista" en los medios estatales.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista y aunque no hay en la prensa estatal informaciones frecuentes sobre los feminicidios, en los últimos meses han aparecido reportes y artículos sobre este problema.

El Gobierno cubano confirmó que los tribunales identificaron un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas en juicios realizados el año pasado. En juicios celebrados en 2023 se registraron 110 víctimas.

La Fiscalía General, el Ministerio del Interior, el Tribunal Supremo y otras instituciones anunciaron este año la elaboración conjunta de un registro administrativo informatizado, pero no público, para recabar datos sobre los feminicidios.