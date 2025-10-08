París: cinco tendencias de moda mujer para el verano de 2026

Son la prenda que más se utiliza en verano. Desde los largos y glamourosos de Zimmermann, que hace de ellos la base de su colección, a los de Lacoste, donde se palpa un minimalismo a caballo entre lo deportivo y lo urbano.

Los nombres de la moda internacional pretenden que el vestido sea el comodín perfecto para toda mujer, declinándolo en diferentes formas y materiales, aportando prestancia y comodidad a quien lo porte. La venezolana Nabel Martins desveló una pequeña selección, en la que los largos de color rojo son la estrella.

El surtido de estampados para las estaciones más cálidas del año próximo es de lo más diverso, aunque son los motivos de la flora y la naturaleza los más numerosos.

Las rayas le siguen, aunque a mayor distancia, y en algunos casos se vieron hasta rombos, como en las propuestas de la española Paula Cánovas del Vas, que apuesta por mezclarlos sin complejos. En Issey Miyake, las gruesas rayas aparecen, mientras que en el Chanel de la era Blazy los cuadros pueden verse en alguna de sus chaquetas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Decir cuero es mencionar al rey en cuanto a calidades. Nos referimos a Loewe, la firma española cuyos nuevos directores artísticos, Hernández y McCollough, hacen de él la estrella de su primera colección, dándole formas que pueden transmitir la idea de blandas armaduras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El cuero llega también en algunos de los abrigos y chaquetas en Zimmermann, así como en Longchamp, con una colección de moda cada vez más generosa en cuanto a propuestas.

Una combinación de oscuros y vivos, como si fuera un todo vale. El negro no falla, ni tampoco el blanco, aunque se desplegó en París una riquísima paleta de propuestas, desde pasteles hasta dorados, metalizados y vivos rosas, naranjas, amarillos o rojos.

Los arena y en concreto el de pitón claro fueron las estrellas en Elie Saab, mientras que el negro de Ann Demeulemeester, como sus propuestas, dejan patente el valor de los clásicos. Para colorido al máximo, Pierre Cardin.

Zapatos que van desde los sencillos y planos a los clásicos de tacón, junto a los modelos abiertos por detrás; desde los de cuero a otros de avanzada tecnología, como el poliuretano.

Valor seguro son los de hebilla grande para mujer, como el Belle Vivier, de la histórica casa Roger Vivier y que este 2025 cumple sesenta años.

Loewe, por otro lado, rescata el icónico bolso Amazona, creación que alcanza por su parte medio siglo, y lo presenta con una sola asa; mientras que en Chanel se destacan los modelos de mano.