Peña pide autorización al Senado de Paraguay para viaje a Italia del 11 al 16 de octubre

El gobernante visitará la ciudad de Roma, señaló una misiva dirigida al titular del Senado y del Congreso, el oficialista Basilio Ñúnez.

Según la Constitución paraguaya, el presidente "no podrá ausentarse del país sin dar aviso previo al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia", y si la ausencia es de más de cinco días, "requerirá la autorización de la Cámara de Senadores".

Peña confirmó su visita a Italia el pasado 23 de septiembre luego de reunirse en Nueva York con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, como parte de la agenda paralela a la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas, informó entonces la Presidencia de Paraguay en un comunicado.

En la reunión, el presidente "aceptó la invitación de realizar una visita de Estado a Italia, con el objetivo de seguir trabajando por el desarrollo y el futuro de ambos países", agregó el Ejecutivo paraguayo.

En un inicio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay anunció que Peña viajaría a Italia del 13 al 15 de octubre próximo, por invitación de Meloni.

La primera visita de Peña a Italia tuvo lugar en noviembre de 2023, cuando fue recibido por su homólogo Sergio Mattarella.

En ese viaje también se reunió en el Vaticano con el papa Francisco, quien falleció el 21 de abril pasado, y se entrevistó con sus compatriotas residentes en territorio italiano y con empresarios.