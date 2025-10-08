Periodistas palestinos marchan en Ramala para denunciar un "genocidio mediático" en Gaza

Los manifestantes portaron ataúdes simbólicos, fotografías de colegas asesinados y pancartas que condenaban los crímenes de la ocupación, además de pedir a la comunidad internacional detener la ofensiva y permitir el acceso de periodistas internacionales a la Franja de Gaza.

"Hoy entregamos una carta al Secretario General de la ONU sobre los crímenes de la ocupación (israelí) contra periodistas, especialmente desde el 7 de octubre de 2023", dijo a EFE Wisal Abu Alia, periodista palestina que participó en la marcha.

En la petición, entregada a la misión de la ONU en Ramala, los periodistas palestinos también exigieron protección internacional para sus colegas, que se responsabilice a los líderes israelíes por los hechos cometidos contra los medios y sus trabajadores, y que se reconozca lo sucedido en Gaza como "el primer genocidio mediático en la

Según el Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza, al menos 254 periodistas gazatíes han muerto desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023, mientras que el Comité para la Protección de Periodistas contabiliza 199 fallecidos.

El presidente del sindicato, Nasser Abu Bakr, denunció además que la persecución israelí contra la prensa se extiende también a Cisjordania, donde, según afirmó, se han registrado más de 2.000 ataques contra reporteros palestinos e internacionales.