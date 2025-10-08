Portugal pide reembolso del gasto del viaje de repatriación a los activistas de flotilla

Lisboa, 8 oct (EFE).- El Gobierno de Portugal ha solicitado el reembolso de los gastos del viaje de repatriación de los cuatro activistas del país que se embarcaron en la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza y que fueron detenidos la semana pasada por Israel, informó este miércoles una fuente oficial del Ministerio de Exteriores luso.