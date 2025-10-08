Presidente Herzog: "El corazón de Israel late al unísono con los rehenes y sus familias"

En un breve mensaje en su cuenta de X publicado poco después del anuncio, Herzog citó una frase del profeta Jeremías, que dice: "Volverán de la tierra del enemigo… y los hijos volverán a sus fronteras".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Hamás han acordado firmar la primera fase de un marco de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes y una retirada delimitada de las fuerza israelíes en Gaza.
Trump dijo en su cuenta oficial de la red social Truth que esto significa que "Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna" y que "TODOS los rehenes serán liberados muy pronto".
Tras su mensaje, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que este jueves reunirá a su gobierno para dar luz verde al acuerdo, que supondrá la liberación de los 48 rehenes (unos 20 vivos) en Gaza a cambio de la liberación de alrededor de 1.950 presos y detenidos palestinos.
