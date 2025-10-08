Representante de la ONU dice que la paz en Colombia requiere "ir paso a paso"

Luque (Paraguay), 8 oct (EFE).- El representante especial del secretario general de las Naciones Unidas y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el eslovaco Miroslav Jenča, afirmó este miércoles en Paraguay que para alcanzar la paz en ese país "hay que ir a paso a paso" y destacó, como ejemplo, el acuerdo suscrito en 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC.