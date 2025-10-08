Rescatistas de Gaza denuncian "ataques sistemáticos" contra viviendas pese a negociaciones

"Desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el cese de los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, la ocupación ha intensificado sus ataques sistemáticos contra viviendas y zonas residenciales en toda la ciudad de Gaza, en flagrante violación de todo lo anunciado y un claro desafío a la comunidad internacional", dijo hoy en un comunicado el portavoz de esta organización, Mahmud Basal.

Ellos han documentado, de media, la explosión de diez vehículos bomba diarios dentro de viviendas civiles en los barrios de Al Nasr, Sheikh Radwan y Al Daraj, en la capital gazatí.

"Los barrios de Tal al Hawa y Al Sabra se encuentran entre las zonas más utilizadas para estos métodos destructivos", añadió Basal, en referencia a las zonas más castigadas por la actual invasión israelí terrestre.

La explosión de esos vehículos, aseguró la Defensa Civil, destruye todo alrededor en un radio de al menos 300 metros, además de daños parciales que se extienden más de medio kilómetro al la redonda.

"El uso de estos métodos criminales por parte de la ocupación sienta un peligroso precedente en la historia de la guerra moderna y una flagrante violación de todas las normas y convenciones internacionales que prohíben atacar a la población civil con métodos bárbaros", añadió Basal.

Lo que sí se ha reducido en los últimos tres días es la muerte de gazatíes por ataques aéreos israelíes, rondando la decena de personas asesinadas al día en comparación con el cerca de centenar de víctimas que había diarios en los meses anteriores.