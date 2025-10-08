Rusia llama a Israel y Hamás a lograr un alto el fuego en las conversaciones en Egipto

"Está claro que deseamos éxito a las conversaciones indirectas que tienen lugar ahora en Egipto con la participación de Turquía, Egipto, Catar, Estados Unidos y, naturalmente, Israel. Ellos negocian con Hamás a través de mediadores. Sin lugar a dudas es importante poner fin a las acciones bélicas", afirmó, citado por TASS.
Según el jefe de la diplomacia rusa, el plan propuesto por Trump menciona el concepto de Estado, pero en términos muy generales y solo referido a la franja de Gaza y no a Cisjordania.
"Pero somos realistas. Comprendemos que esto es lo mejor que está sobre la mesa", añadió.
El pasado jueves, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que Rusia está dispuesta a apoyar "en términos generales" el plan de Trump para el fin de la guerra y el futuro de la Franja de Gaza.
En particular, señaló que la solución del conflicto palestino-israelí pasa por el reconocimiento del Estado palestino a tenor con las correspondientes resoluciones de Naciones Unidas.
Las negociaciones en Egipto coinciden con el segundo aniversario de la masacre que el brazo armado de Hamás perpetró en Israel el 7 de octubre de 2023, resultando en el asesinato de unas 1.200 personas y el secuestro de 250.
La primera fase de estas conversaciones supondría el retorno de los 48 rehenes, de los que Israel estima solo 20 continúan con vida y todavía permanecen retenidos en manos de las milicias gazatíes.