Rusia llama a Israel y Hamás a lograr un alto el fuego en las conversaciones en Egipto

"Está claro que deseamos éxito a las conversaciones indirectas que tienen lugar ahora en Egipto con la participación de Turquía, Egipto, Catar, Estados Unidos y, naturalmente, Israel. Ellos negocian con Hamás a través de mediadores. Sin lugar a dudas es importante poner fin a las acciones bélicas", afirmó, citado por TASS.

Según el jefe de la diplomacia rusa, el plan propuesto por Trump menciona el concepto de Estado, pero en términos muy generales y solo referido a la franja de Gaza y no a Cisjordania.

"Pero somos realistas. Comprendemos que esto es lo mejor que está sobre la mesa", añadió.

El pasado jueves, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que Rusia está dispuesta a apoyar "en términos generales" el plan de Trump para el fin de la guerra y el futuro de la Franja de Gaza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En particular, señaló que la solución del conflicto palestino-israelí pasa por el reconocimiento del Estado palestino a tenor con las correspondientes resoluciones de Naciones Unidas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las negociaciones en Egipto coinciden con el segundo aniversario de la masacre que el brazo armado de Hamás perpetró en Israel el 7 de octubre de 2023, resultando en el asesinato de unas 1.200 personas y el secuestro de 250.

La primera fase de estas conversaciones supondría el retorno de los 48 rehenes, de los que Israel estima solo 20 continúan con vida y todavía permanecen retenidos en manos de las milicias gazatíes.