Tribunal australiano prohíbe a una marcha propalestina terminar en la Ópera de Sídney

El grupo organizador, Palestine Action Group, había estimado que unas 40.000 personas participarían en la manifestación, que incluiría discursos en el céntrico Parque Hyde antes de dirigirse hacia la explanada del emblemático edificio de la Ópera.

Los organizadores habían propuesto dividir la multitud en grupos más pequeños para reducir los riesgos, pero un alto mando policial declaró ante el tribunal el miércoles que el plan "tenía el desastre escrito por todas partes", debido al número limitado de salidas del icónico recinto y al peligro de una avalancha humana.

El fallo, leído este jueves por el juez Stephen Free, no prohíbe completamente la concentración, pero priva a los participantes de la inmunidad legal frente a ciertos delitos, como la obstrucción de vías públicas.

"La evaluación del tribunal es unánime: el riesgo para la seguridad de los participantes y del público en general es extremo", señaló el magistrado, y añadió que "las medidas de mitigación propuestas no reducen ese riesgo a un nivel aceptable".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los organizadores de la marcha dijeron sentirse "decepcionados" por la decisión judicial, pero que esta no significa el fin de la protesta que sigue "siendo legal" tras acordar con la Policía una nueva ruta por el centro de la urbe, apuntan en una publicación en las redes sociales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Ópera de Sídney ya fue escenario el año pasado de manifestaciones multitudinarias en apoyo a Palestina que suscitaron tensiones con las autoridades locales y la comunidad judía.

Centenares de miles de personas participaron el pasado 3 de agosto en una 'Marcha por la humanidad' a favor de Palestina en Sídney y Melbourne, las dos ciudades más pobladas de Australia, donde los manifestantes gritaron consignas contra el Gobierno de Israel, por sus ataques militares sobre Gaza.

Mostrando pancartas, australianos y extranjeros caminaron bajo la lluvia en Sídney hasta llegar al emblemático Harbour Bridge, pese a que la Policía había negado también entonces la autorización para transitar este sitio, debido a la falta de tiempo para preparar vías alternas.