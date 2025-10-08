Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz en Gaza

Washington, 8 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Israel y Hamás han acordado firmar la primera fase de un marco de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes y una retirada delimitada de las fuerza israelíes en Gaza.