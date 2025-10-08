Trump, sobre el Nobel de la Paz: "Quizás encuentren una excusa para no dármelo"

Washington, 8 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a reivindicar este miércoles que merece el Premio Nobel de la Paz por haber puesto fin, según afirmó, a siete guerras, aunque se mostró escéptico sobre la posibilidad de recibirlo y sugirió que el comité podría buscar un pretexto para no concedérselo.