Turquía califica de "piratería" la intercepción de la Flotilla Libertad por Israel

El ataque perpetrado en aguas internacionales contra la Flotilla de la Libertad, que zarpó para romper el bloqueo ilegal e inhumano impuesto a Gaza, es un acto de piratería llevado a cabo por el gobierno genocida de (el primer ministro israelí) Netanyahu", indicó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

En esa nota, se acusó a Israel de violar la legislación internacional y de aumentar la tensión en la región y minar los esfuerzos para alcanzar la paz en Gaza.

El Ministerio afirma que Turquía seguirá apoyando la causa palestina y luchando para acabar con lo que calificó de genocidio en Gaza.

Exteriores también ha señalado que se están tomando todas las medidas para asegurar la inmediata puesta en libertad de los ciudadanos turcos que formaban parte de esta nueva flotilla, entre los que hay tres diputados.

Ayer llegaron a Turquía los últimos 14 turcos, de un total de 36, que fueron detenidos por Israel al interceptar la Global Sumud Flotilla a unas 70 millas náuticas de la costa de Gaza, una zona donde la Armada israelí patrulla, aunque no tiene jurisdicción legal.