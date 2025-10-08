Una misión de la Yihad Islámica palestina viaja a Egipto para unirse a la negociación

En un comunicado compartido en sus canales, esta facción armada palestina informa de su participación en las conversaciones, que deberán llevar, dicen, al "cese de la agresión, la retirada del ejército de ocupación (Israel) y la consecución de un acuerdo de intercambio de prisioneros y la entrada de ayuda a Gaza".

El pasado sábado, las facciones armadas palestinas, incluyendo el brazo armado de la Yihad Islámica, respaldaron la respuesta de Hámas al plan estadounidense para Gaza y pidieron que se convocara una reunión nacional urgente para definir mecanismos de gestión de la Franja.

Existen decenas de facciones armadas palestinas, pero las más destacadas son las Brigadas Al Qasam (brazo armado de Hamás), las Brigadas al Quds (brazo armado de la Yihad Islámica), las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa (brazo armado de Fatah), el Frente Popular para la Liberación de Palestina y los Comités de Resistencia Popular.

La tercera ronda de conversaciones indirectas entre los negociadores de Israel y el grupo islamista palestino Hamás para acordar la aplicación del plan de paz para Gaza del presidente de EE.UU., Donald Trump, arrancó este miércoles en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij con un mayor apoyo de los mediadores.

En las conversaciones de esta jornada estarán involucrados de forma directa los jefes de los servicios de Inteligencia de Egipto y Turquía, así como el primer ministro y jefe de la diplomacia de Catar, Mohamed bin Abdelrahmán, y un equipo negociador estadounidense encabezado por el enviado especial del mandatario republicano para Oriente Medio, Steve Witkoff.