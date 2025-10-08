Uruguay condena el "repudiable acto de violencia política" contra Daniel Noboa

Así lo indica un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que el Gobierno uruguayo alentó a que se retome "un diálogo constructivo, plural y respetuoso, dentro del Estado de Derecho", que permita un mayor entendimiento y la búsqueda de respuestas a los desafíos del pueblo ecuatoriano.

El ataque ocurrió durante la tarde del martes en la sureña provincia ecuatoriana de Cañar, a la que Noboa se trasladó para realizar una serie de actividades oficiales.

La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, anunció en la víspera que presentó una denuncia en la Fiscalía por un presunto intento de asesinato a Noboa, después de que la caravana en la que se movilizaba el mandatario para llegar a un acto oficial fuera atacada por supuestos manifestantes.

Manzano explicó que el mandatario estaba llegando a una actividad organizada en el municipio de El Tambo cuando "aparecieron quinientas personas" y "estuvieron lanzando piedras". "También hay signos de bala en el carro del presidente", añadió la ministra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El mandatario salió ileso y estuvo presente en el evento previsto, y posteriormente -dijo Manzano- ha seguido cumpliendo su agenda "con normalidad". Sin embargo, señaló que lo ocurrido no va a "quedar en la impunidad".