Venezuela recibe a 197 connacionales, entre ellos cuatro niños, procedentes de EE.UU.

A través de su cuenta de Telegram, la cartera de Estado precisó que, del total de repatriados, 178 son hombres, 14 mujeres y uno adolescente.

El grupo de migrantes llegó en una aeronave operada por la estadounidense Eastern Airlines, según imágenes oficiales de la institución publicadas en Instagram.

El pasado viernes, un grupo de 313 migrantes venezolanos llegó a su país en un vuelo procedente de Estados Unidos, en el que venían 10 niños, informó el Ministerio de Interior.

En total, el Gobierno de Venezuela ha repatriado a más de 12.000 personas en 74 vuelos que forman parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, luego de que Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieran un acuerdo de deportación el pasado enero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Ejecutivo venezolano defiende que estos vuelos de migrantes son parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, un programa gubernamental que busca facilitar el retorno voluntario al país, además de recibir a los connacionales deportados por Estados Unidos.