Activistas israelíes árabes y judíos se reúnen con Abás en apoyo a un Estado palestino

“Hoy marca el comienzo de una nueva era: una era de esperanza”, afirmó el grupo en un comunicado al que tuvo acceso EFE.

Los activistas, que representan a unas 60 organizaciones, presentaron a Abás una petición firmada por más de 10.000 israelíes en apoyo a un Estado palestino.

“El acuerdo para la liberación de los rehenes y el alto el fuego representa un momento venturoso y una oportunidad histórica para romper el ciclo de guerras e iniciar un proceso político que traiga seguridad, igualdad, libertad y paz a ambos pueblos”, añadieron.

“Ya hemos sufrido suficientes muertes. Es hora de volver a la vida y santificarla”, dijeron.

Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se opone abiertamente a la creación de un Estado palestino y con sus políticas de proliferación de asentamientos ha consolidado la anexión 'de facto' del territorio palestino de Cisjordania.

Por su parte, Abás aseguró que “la presencia de la delegación fortalece la esperanza de paz”.

“Reconocemos al Estado de Israel desde 1988 y buscamos la paz. Aspiramos a un Estado palestino desmilitarizado junto a Israel. La declaración de un Estado palestino no va en contra de Israel, sino que es un paso hacia la paz y la seguridad para ambos pueblos. La esperanza comienza hoy, y ahora debemos asegurarnos de implementarla”, afirmó el presidente palestino.

El acuerdo entre Israel y Hamás, alcanzado esta madrugada en Sharm el Sheij, incluye el compromiso de liberar a los rehenes israelíes y prevé un repliegue parcial de las tropas en Gaza, así como los preparativos para recibir a los 48 cautivos retenidos en el enclave, de los cuales las autoridades israelíes estiman que unos 20 siguen con vida.