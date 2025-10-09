Adalah confirma deportaciones de miembros de la segunda flotilla sin precisar identidades

Los abogados de la ONG asistieron hoy a más de 50 audiencias judiciales en la prisión de Ktziot (suroeste de Israel) y pudieron visitar a varios de los 145 integrantes detenidos, tras el abordaje este miércoles de las embarcaciones de la Flotilla de la Libertad-Thousands Madleens cuando se dirigían a Gaza.

Entre los detenidos hay ocho españoles, incluida la diputada regional de Más Madrid Jimena González, además de la española Reyes Rigo, integrante de la primera flotilla, que continúa en prisión desde la semana pasada acusada de morder a una funcionaria.

Adalah registró nuevas denuncias "de conducta agresiva y violenta" durante y después de las interceptaciones de la Armada israelí, "así como de malas condiciones de detención, incluyendo acceso inadecuado a agua potable y, en algunos casos, abuso físico y verbal".

Según este equipo legal, que ha asistido tanto a detenidos de la Global Sumud Flotilla como de esta segunda, denunció que más de 20 de los participantes arrestados no han podido reunirse hasta el momento con sus abogados, "lo que supone una clara negación del acceso a asistencia legal".

La ONG representó a tres participantes que tienen ciudadanía israelí ante el Tribunal de Magistrados de la ciudad israelí de Ashkelón, a quienes se les acusa de "infiltración en una zona militar no autorizada".

Adalah anunció que presentará un recurso en las próximas horas ya que, según el derecho internacional, los participantes tienen "el derecho inequívoco de entrar en Gaza" y su detención continuada "constituye una flagrante violación de sus derechos humanos".

Los detenidos, que denunciaron su "secuestro" en aguas internacionales a 120 millas naúticas de Gaza, se negaron a firmar "la acusación falsa de infiltración" presenta por las autoridades israelíes.