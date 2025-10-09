Airbus prevé un crecimiento anual del 3,6 % de media en servicios a los aviones hasta 2044

París, 9 oct (EFE).- Airbus calcula que el mercado de los servicios en el sector aeronáutico va a crecer a una media anual del 3,6 % de aquí a 2044, cuando representará 311.000 millones de dólares, en un contexto de crecimiento global de las flotas de aviones y del transporte de pasajeros por vía aérea.