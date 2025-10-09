Argelia acoge con "satisfacción" la primera fase del plan de paz de Trump para Gaza

El Ejecutivo argelino celebró el anuncio del alto el fuego "inmediato" y de la entrada de ayuda humanitaria "urgente" en Gaza y espera que este paso allane el camino hacia una solución pacífica "permanente y definitiva", tras el acuerdo entre Israel y Hamás, a instancias de Trump.

Además, Argelia reivindicó que el fin de este plan sea garantizar a Palestina "el derecho a establecer un Estado independiente", un punto que, hasta el momento, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha desestimado.

Trump anunció este miércoles que Israel y Hamás acordaron firmar la primera fase de un de un plan de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes y una retirada delimitada de las fuerza israelíes en Gaza.

Los primeros puntos de este plan contemplan el cese de la ofensiva israelí sobre la Franja y la liberación, en un plazo de 72 horas, de todos los rehenes cautivos de Hamás -tanto vivos como muertos- a cambio de miles de presos palestinos.

Además, el acuerdo prevé el desarme del grupo islamista, la retirada gradual de Israel del enclave y la formación de un Gobierno de transición en Gaza, con miras a futuras negociaciones para la creación de un Estado palestino, que Netanyahu desaprueba.

Las autoridades israelíes afirmaron que el alto el fuego entrará en vigor en la Franja de Gaza 24 horas después de que Israel firme este jueves por la tarde el acuerdo impulsado por Estados Unidos, mientras tanto, seis gazatíes murieron en ataques israelíes ocurridos pocas horas antes de la entrada en vigor la tregua.