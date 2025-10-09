Ben Gvir votará contra el acuerdo para Gaza y dejará el Gobierno si no se acaba con Hamás

Jerusalén, 9 oct (EFE).- El ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y colono Itamar Ben Gvir, afirmó que su partido votará en contra del acuerdo para un alto el fuego en Gaza que el Gobierno israelí prevé ratificar este jueves, e insistió en que dejará el Ejecutivo de coalición si no se desmantela el gobierno de Hamás en Gaza.