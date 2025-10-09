Bomba Estéreo y Carlos Vives se unen en 'La Samaria', un homenaje a su natal Santa Marta

"Esta canción significa mucho para mí porque es una canción de mi tierra, donde crecí, donde nací y me formé, y donde me convertí en la persona que soy", expresó la vocalista de Bomba Estéreo, Li Saumet, en un comunicado de su discográfica.

La artista consideró que la ciudad caribeña de Santa Marta, capital del departamento de Magdalena (norte), es "un lugar sagrado", por lo que considera importante "poder ofrecer esa energía en una canción".

"Invité a Carlos a colaborar porque él representa esa figura samaria (como se conoce a los ciudadanos de Santa Marta) en la música y sentí que si iba a trabajar con alguien, tenía que ser él. Él comparte ese mismo amor por la tierra", agregó Saumet.

Vives, por su parte, destacó que lo llena de alegría "compartir esta canción que celebra el espíritu samario con Bomba Estéreo".

"Es una canción de unidad, orgullo y sentido de pertenencia a Santa Marta, que refleja la nostalgia que Li y yo sentimos cada vez que regresamos a casa", añadió el cantante.

'La Samaria' es el primer sencillo de Bomba Estéreo tras haber hecho parte con los venezolanos de Rawayana de la súper banda Astropical.

Santa Marta, fundada el 29 de julio de 1525 por el conquistador Rodrigo de Bastidas, celebró este año cinco siglos desde su fundación con actos culturales, visitas institucionales y una serenata en la playa ofrecida por Vives, el artista más célebre nacido en esta ciudad del Caribe colombiano.