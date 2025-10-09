Canadá habla de "optimismo" y trata con la Casa Blanca cómo apoyar el proceso de paz

En declaraciones a los medios de comunicación desde Ottawa, Carney rindió homenaje "al presidente Trump, cuyo liderazgo decisivo ha hecho esto posible" así como a Qatar, Egipto y Turquía, que han mediado para lograr el acuerdo.
El líder canadiense explicó que "las próximas 48 horas son cruciales. Necesitamos que las partes, particularmente Hamás, cumplan y liberen a todos los rehenes, incluidos los fallecidos".
Carney, que se reunió el martes con Trump en la Casa Blanca, afirmó que durante su encuentro en Washington hablaron "sobre cómo Canadá puede apoyar este proceso".
"Estamos proporcionando ayuda humanitaria y existen otros mecanismos a través de los cuales podemos ofrecer apoyo a las fuerzas regionales para continuar con sus esfuerzos", concluyó.
En septiembre, tras reconocer el Estado de Palestina, Carney declaró que Canadá estaría dispuesta a formar parte de una hipotética fuerza multinacional, compuesta por militares de países árabes y europeos, que sería desplegada en la Franja de Gaza y Cisjordania para asegurar la paz en el territorio.