Canadá habla de "optimismo" y trata con la Casa Blanca cómo apoyar el proceso de paz

Toronto (Canadá), 9 oct (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró este jueves que "es un día de optimismo", en reacción al acuerdo de paz alcanzado entre Israel y Hamás, y añadió que ha tratado con Donald Trump cómo Canadá apoyará el proceso.