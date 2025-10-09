Canciller cubano inicia una gira por cuatro países africanos para "fortalecer la unidad"

La visita arrancó esta misma jornada por Togo, donde Rodríguez se reunió con su homólogo Robert Dussey, según divulgó en sus redes sociales.

La Cancillería cubana comunicó que la gira concluirá el 16 de octubre en Uganda, con la participación del ministro en la Reunión Ministerial de Medio Término del MNOAL, en Kampala (Uganda).

“Este encuentro es un espacio importante para fortalecer la unidad y los principios de soberanía, paz y desarrollo entre las naciones miembros, áreas en las que Cuba ha sido un actor comprometido desde la fundación del Movimiento”, precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).

Rodríguez destacará durante su estancia en Togo, Benin y Etiopía “la voluntad cubana de impulsar proyectos conjuntos en ámbitos como la salud, la educación, la cultura”, según el Minrex.

“Cuba ha mantenido un histórico intercambio académico y sanitario con África, dejando un legado significativo en la formación de recursos humanos y la cooperación médica, lo que representa un ejemplo de alianza fructífera para enfrentar retos comunes”, agregó la fuente.

De acuerdo con el Minrex, la visita “reafirma el firme compromiso de Cuba con el fortalecimiento de los lazos diplomáticos y la cooperación mutua con los países africanos”.

Según datos del Ministerio de Salud Pública de la isla, en octubre de 2024, un total de 3.633 colaboradores -entre ellos 2.354 médicos- prestaban servicios en 27 naciones de África, el 50 % de los países del continente.