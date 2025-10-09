China restringe la exportación de bienes relacionados con baterías de litio y el diamante

La decisión, en vigor desde el próximo 8 de noviembre, se suma a las restricciones anunciadas esta misma jornada, con efecto inmediato, a la exportación de tecnologías relacionadas con las tierras raras, uno de los principales ámbitos de tensiones entre el gigante asiático y Estados Unidos.

Como con los anteriores, el Gobierno chino justifica la imposición de estos nuevos controles "para salvaguardar la seguridad e intereses nacionales y cumplir con las obligaciones internacionales como la no proliferación (de armamento)", según un comunicado difundido por el departamento de Comercio en su página web.

Las baterías de iones de litio recargables y descargables con una densidad de energía en peso mayor o igual a 300 Wh/kg, los equipos para su fabricación, los elementos relacionados con los materiales del cátodo y los materiales catódicos a base de manganeso ricos en litio figuran en el nuevo paquete de exportaciones controladas.

También aparecen los equipos para la fabricación de materiales de electrodos positivos para baterías recargables de iones de litio y los artículos relacionados con los materiales del ánodo de grafito y los equipos para su producción.

En otro comunicado similar referido a los controles de exportación de artículos relacionados con materiales súperduros, se enumeran materiales como el polvo de diamante artificial con un tamaño medio de partícula igual o menor a 50 μm y los cristales individuales de diamante artificial con un tamaño medio de partícula superior a 50 μm e inferior o igual a 500 μm.

Se incluyen asimismo algunos tipos de sierras de hilo de diamante sintético, muelas de diamante sintético y equipos de deposición química en fase de vapor por chorro de plasma de arco de corriente continua.

La nota precisa que los diamantes cultivados utilizados para decoración o joyería no están incluidos dentro de las restricciones.

Los llamados "diamantes de laboratorio" tienen múltiples usos en el sector tecnológico y electrónico para la fabricación de dispositivos como microchips, transistores, LEDs y láseres de alta potencia, entre otros.