Colombia realiza megaoperativo en 123 prisiones ante ola de ataques a personal carcelario

Durante el operativo, las autoridades intervinieron más de 130 pabellones e incautaron más de mil teléfonos móviles, 25 kilos de estupefacientes y mil armas blancas, entre otros elementos, según precisó el Inpec en un comunicado.

"Esta intervención nacional es una respuesta firme y coordinada frente a los lamentables hechos que han afectado a nuestro funcionarios", señaló en la nota el director general del Inpec, el coronel Daniel Fernando Gutiérrez.

En los últimos nueve días, una serie de ataques en distintas cárceles del país contra guardianes y funcionarios del Inpec ha dejado cuatro muertos y cinco heridos, según detalló Gutiérrez esta mañana en declaraciones a Blu Radio.

El director de la autoridad penitenciaria indicó que "hay hipótesis de una alianza criminal de varias estructuras" que buscarían desestabilizar la seguridad penitenciaria del país.

El ataque más reciente ocurrió esta mañana en la ciudad caribeña de Cartagena, donde un guardia fue baleado por hombres armados cerca de su residencia.

La semana pasada, en el occidente de Bogotá, un guardia fue asesinado y tres de sus compañeros resultaron heridos.

Al día siguiente, otro vigilante fue atacado a tiros en las afueras de la cárcel Bellavista, en el departamento de Antioquia (noroeste), y otro en inmediaciones del centro carcelario de mujeres de Armenia (centro).

El martes pasado, en Cali, la principal ciudad del suroeste colombiano, también fue asesinado otro guardia que recibió varios disparos al salir de su turno en la cárcel de mediana seguridad de Villahermosa.