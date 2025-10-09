Congreso cita al primer ministro de Perú al pleno para exigir acciones contra criminalidad

La bancada de la alianza Fuerza Popular, de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, impulsó una moción de invitación para Arana y su gabinete ministerial, que fue aprobado por el pleno y ha sido programado para las 15:00 horas (20:00 GMT) de este mismo jueves.

"La crisis golpea a todos los sectores del país, es inaplazable. El Perú necesita acciones concretas ya", compartió Fuerza Popular en su cuenta de la red social X.

El Parlamento también confirmó en X que Arana y todo su gabinete han sido citados para que "informen sobre las medidas adoptadas para enfrentar la inseguridad ciudadana", después de un breve debate en el que los legisladores expresaron su rechazo contra la ola de violencia en la capital peruana.

A raíz del ataque contra el grupo Agua Marina y el asesinato de decenas de conductores y trabajadores del transporte público en Lima en lo que va del año, varios grupos parlamentarios anunciaron este jueves la intención de destituir a Boluarte por incapacidad moral.

La bancada derechista de Renovación Popular, partido que lidera el ultraconservador alcalde de Lima y precandidato presidencial Rafael López Aliaga, informó que ha comenzado a recolectar las firmas necesarias de respaldo para poner a debate una moción de vacancia (destitución) contra Boluarte.

Y en el mismo sentido, al menos otros dos grupos anunciaron que presentarán mociones similares contra la mandataria por la inseguridad en el país.

Una vez que los legisladores presenten la moción, se necesitan al menos 87 votos, de los 130 parlamentarios del Congreso peruano, para aprobar la eventual destitución de Boluarte, que asumió la presidencia en 2022 cuando era vicepresidenta de Pedro Castillo (2021-2022), destituido a su vez por su fallido intento de golpe de Estado.

La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, declaró a la prensa que son "siete vidas que se pierden diariamente", a raíz del crimen organizado en el país.

"Hasta el momento, tenemos un gran cantidad de personas que salen a trabajar con desprotección absoluta. Es una crisis que nunca la pasamos, es peor que la época del terrorismo (1980-2000), ahora cualquiera tiene un arma y te dispara", expresó Yarrow.

La congresista añadió que quiere pensar que la bancada parlamentaria de Fuerza Popular "no es ajena a estas muertes", al pedir la reflexión de los congresistas para que apoyen la moción de vacancia contra Boluarte.