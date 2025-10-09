Cuba moviliza a miles por Palestina horas después del acuerdo de paz entre Hamás e Israel

La concentración se realizó en las primeras horas de la mañana en la llamada Tribuna Antiimperialista, a un costado de la embajada de Estados Unidos y frente al malecón habanero, y contó con la presencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como otros altos cargos del Ejecutivo y del Partido Comunista (PCC, único legal).

La convocatoria se hizo a principios de semana, antes de que se conociese en la noche del miércoles que Israel y el grupo islamista Hamás acordaron comprometerse con la primera fase del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, que incluye liberar a los rehenes a cambio de prisioneros palestinos y la retirada del Ejército israelí de ciertas partes del enclave.

Hasta el momento, el Gobierno cubano, tradicional aliado de Palestina, no se ha pronunciado al respecto.

El acuerdo tomó por sorpresa a varios de los asistentes. Muchos desconocían los detalles del pacto mientras que otros recibieron la noticia con escepticismo por tratarse de un plan propuesto por Washington, según pudo comprobar EFE.

"No, no me gusta para nada. Mucho menos un acuerdo que viene de los Estados Unidos, que siempre va a tener segundas intenciones. La intención completa es adueñarse de la Franja", dijo a EFE Gustavo García, estudiante de Relaciones Internacionales de 20 años.

También aseguró que, de lograrse el desarme de Hamás, uno de los 20 puntos del plan de paz de Trump, "podríamos estar ya ante lo último que queda de la resistencia palestina".

En un tono similar se expresó Emmanuel, de 19 años, quien reconoció que, aunque el "contexto geopolítico" es distinto, prefiere el plan propuesto en la ONU por el presidente colombiano, Gustavo Petro, que consiste en crear un "Ejército de salvación" del pueblo palestino con militares de diferentes países.

El acuerdo alcanzado se refiere a una primera fase del plan de paz de Washington y supondrá un alto el fuego y la liberación de los 48 cautivos en Gaza, de los que las autoridades israelíes estiman que unos 20 siguen con vida.

Israel y Hamás aún deben acordar la lista de los 1.950 prisioneros palestinos que serán liberados a cambio de los rehenes.

Antes de la puesta en libertad de los cautivos en Gaza, el Ejército israelí deberá retirarse hasta la "línea amarilla" estipulada por EE.UU., marcando la primera fase de su retirada del enclave.

Esta línea permitirá que las tropas israelíes permanezcan en Gaza dentro de un perímetro cuya profundidad varía entre aproximadamente 1,5 kilómetros en su zona más estrecha y 6,5 kilómetros en la más amplia, lo que garantiza la presencia militar de Israel en cerca de la mitad del enclave.

Cuba ha acusado al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de genocidio desde el inicio de los ataques de Israel en Gaza, que han dejado más de 67.000 muertos. La Habana rompió relaciones diplomáticas con Tel Aviv en 1973.