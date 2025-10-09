DannyLux lanza cartel en Los Ángeles con mensaje sobre inmigración y el sueño americano

Los Ángeles (EE.UU.), 9 oct (EFE).- El cantante DannyLux presentó este jueves una valla publicitaria en la que reflexiona sobre su experiencia como hijo de inmigrantes que fueron indocumentados, y les dedica a ellos su reciente nominación al Latin Grammy.