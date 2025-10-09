Defensa Civil dice a los gazatíes que no intenten volver a la capital por miedo a ataques

"La Dirección General de Defensa Civil insta a los ciudadanos del sur de la Franja de Gaza que deseen regresar a la ciudad de Gaza a que no se desplacen ni regresen en este momento, a menos que las autoridades competentes emitan un comunicado oficial que confirme el permiso de retorno", indicó en un comunicado el portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Basal.

Además, la institución pidió a los habitantes de la ciudad -donde la ONU estimó ayer que quedaban unas 250.000 personas- que no viajen a áreas donde las fuerzas israelíes todavía operan "por su seguridad y para prevenir cualquier peligro directo".

El comunicado agregó que "las fuerzas de ocupación siguen presentes en varias zonas peligrosas y los movimientos aleatorios podrían poner en grave riesgo la vida de los ciudadanos".

A su vez, el Gobierno gazatí de Hamás advirtió también a la población que no regrese a sus hogares hasta que las autoridades den las instrucciones de ello, y pidió no participar en reuniones y aglomeraciones.

Por otra parte, el Gobierno israelí, liderado por Benjamín Netanyahu, tiene previsto reunirse esta tarde para dar su visto bueno al acuerdo logrado en Egipto, informó a EFE una fuente gubernamental.

Dicho acuerdo, que se refiere a una primera fase del plan y fue anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, supondrá un alto el fuego y la liberación de los 48 cautivos en Gaza a cambio de cerca de 2.000 prisioneros y detenidos palestinos.

Antes de la puesta en libertad de los cautivos en Gaza, el Ejército israelí deberá replegarse de forma gradual hasta la denominada "línea amarilla" estipulada por EE.UU., pero seguirán controlando la mayor parte del territorio palestino.